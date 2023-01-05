القوات المسلحة تهنئ الأخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

بعث الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وجاء في البرقية: "قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يطيب لي أن أهنئكم والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام، داعيا الله أن يعيدها عليكم وعلى أبناء الوطن بكل الخير واليمن والبركات".

وتابعت البرقية: "وبهذه المناسبة الكريمة، أود أن أعرب لقداستكم عن اعتزازى واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم المضيئة دفاعاً عن القيم والمبادئ الوطنية لأمتنا المصرية، وأن أحيي فيكم عطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الأخوة الأقباط وحرصهم على الوصول بآدائهم لمهامهم إلى أرقى المستويات، مؤكدين ولاءهم المطلق لمصر وشعبها العظيم. حفظكم الله ورعاكم، وكل عام وقداستكم بخير".

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة للبابا تواضروس الثانى بنفس المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لرجال القوات المسلحة بنفس المناسبة.