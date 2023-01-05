الحكومة الأفغانية توقع عقدا مع شركة صينية للتنقيب عن النفط شمال أفغانستان

وقع شهاب الدين ديلاوار، وزير التعدين والبترول بالإنابة في الحكومة الأفغانية، اليوم الخميس على عقد للتنقيب عن النفط من حوض آمو داريا في شمال أفغانستان مع شركة (CPEIC) الصينية.

وجرت مراسم التوقيع بحضور سفير الصين لدى أفغانستان وانج يو، ومسؤولين أفغان آخرين رفيعي المستوى، بحسب وكالة أنباء خامه برس الأفغانية.

وقال ديلاوار خلال مراسم التوقيع الرسمية على العقد إنه سيتم توفير حوالي 3 آلاف فرصة عمل للأفغان داخل البلاد، وسترتفع سعة استخراج النفط من منجم قشقري من 200 طن إلى 1000 طن وأكثر.

وينص العقد على أن حصة أفغانستان تبلغ 20 في المائة في الوقت الحالي، وستصل إلى 75 في المائة في المستقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي يقترب فيه الاستثمار الأجنبي في أفغانستان من الصفر منذ أن تولت طالبان السلطة في أغسطس 2021، مما دفع الحكومة الحالية لمحاولة جذب الاستثمار الأجنبي إلى الدولة، وقد تكون هذه بداية جيدة لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب للنظر إلى أفغانستان كسوق محتمل ومربح في المنطقة.