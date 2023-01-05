 الرئيس السيسي: فكروا كويس قبل ما تطلعوا الكلمة من لسانكم.. هنتحاسب عليها قدام ربنا والتاريخ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السيسي: فكروا كويس قبل ما تطلعوا الكلمة من لسانكم.. هنتحاسب عليها قدام ربنا والتاريخ

هديل هلال
نشر في: الخميس 5 يناير 2023 - 3:27 م | آخر تحديث: الخميس 5 يناير 2023 - 3:27 م

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية الحرص قبل الإدلاء بالكلمات.

وأضاف خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس: «لازم تفكروا كويس قبل ما تطلعوا الكلمة من لسانكم، لأن الكلمة هنتحاسب عليها قدام الناس وقدام التاريخ وقبل كده قدام ربنا، كل كلمة محسوبة بدقة».

واستطرد: «متقبلش الكلمة وتقول أنا شاطر أنا بعمل، اللي قبل مننا كانوا عاوزين يعملوا لكن مقدروش يعملوا».

وذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تولى سابقًا رئيس هيئة التخطيط العمراني، وكان معه وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، مؤكدًا أنهم حلموا بتغيير الوضع للأفضل.


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