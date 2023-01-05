جهود أممية لحماية المدنيين ضحايا الصراع بين السودان وجنوب السودان

أفادت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في منطقة أبيي، المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، بأنها تحركت بشكل عاجل لردع العنف في قرية رومامير في الجزء الجنوبي من أبيي بعد هجوم وقع أمس الأربعاء وأدى إلى مقتل 13 شخصا وإصابة 5 بجراح وإحراق 27 بيتا.

وذكرت تقارير البعثة في منطقة أبيي أن مجموعة مسلحة مكونة من نحو 200 شخص من رعاة الماشية، كانت مسؤولة عن الهجوم.

وقد انتشر حفظة السلام على الفور لتوفير الحماية لسكان القرية، كما واصلوا تسيير الدوريات في المنطقة لمنع وقوع مزيد من الهجمات ولتيسير العودة الآمنة للمدنيين الذين فروا بسبب العنف.

وأدان القائم بأعمال رئيس البعثة، الجنرال أبو سيد محمد بكر، بشدة الهجوم ودعا جميع المعنيين إلى إنهاء العنف والانخراط بشكل كامل في عملية السلام. كما فتحت البعثة تحقيقا في الحادثة.

وقد تأسست بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في أبيي عام 2011 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1990، والتي كُلفت "بمراقبة الحدود الملتهبة بين الشمال والجنوب وتوصيل المساعدات الإنسانية"، إذا خُولت لها سلطة استخدام القوة لحماية المدنيين والعاملين في المجالات الإنسانية في أبيي.