قال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إن هناك تعاونا كبيرا مع منظمة العمل الدولية لتلافي الملاحظات، مشيرا إلى أن الحريات النقابية أبرز محاور البروتوكول مع المنظمة وبرنامج العمل الأفضل من أجل مساعدة شركات الغزل والنسيج في تصدير المنتج للسوق.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الخميس، أنه يتم العمل على برنامج عمل الآن لزيادة تنافسية شركات الغزل في مصر، مشيرا إلى أنه يتم تطبيق برنامج العمل الأفضل مع منظمة العمل الدولية.

وذكر أنه لا توجد أي توجهات من قبل الحكومة لقانون العمل الجديد، مشددا على أنه لا يوجد أي تحفظات، وسيتم مناقشة كل المواد بالقانون والوصول إلى قانون يرضي جميع الأطراف.

وشدد على أن الحكومة تدعم قانون العمل لمصلحة العمال وصاحب العمل، من أجل الوصول لرؤية توافقية حول القانون الجديد.

وأوضح أن الدولة تعمل على توفيق أوضاع العاملين بالمصانع تحت التصفية، كما أن الدولة لا تريد أن تقوم أي شركات أو مصانع تسريح العمال.

ولفت إلى أن مصر لديها 9 مكاتب للتمثيل العمالي بالخارج لحل جميع المشكلات التي تواجه العمال المصريين، مضيفا أنه لا صحة لما يرتدد حول تصفية أعداد العاملين بالخارج.

وأكد الوزير أن دول الخليج لا تستطيع الاستغناء عن العمال المصريين، وتم توفير ربط إلكتروني مع دولتي الأردن وليبيا، مشيرا إلى أن السعودية يوجد بها أكبر نسبة للعاملين المصريين في الخارج.

وكشف عن أن إجمالي العاملين المصريين في الخارج يبلغ 4 ملايين و200 ألف مصري، الاتصال من مكاتب التمثيل العمالي، لافتا إلى أن التعثر المالي أبرز مشكلات الاتحاد العمالي.