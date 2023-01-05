 متنزه ترفيهي في الدنمارك يفكك لعبة قطار الموت بعد حادث مميت - بوابة الشروق
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متنزه ترفيهي في الدنمارك يفكك لعبة قطار الموت بعد حادث مميت

د ب أ
نشر في: الخميس 5 يناير 2023 - 7:29 م | آخر تحديث: الخميس 5 يناير 2023 - 7:29 م

تلقى متنزه تيفولي الترفيهي في الدنمارك الضوء الأخضر من الشرطة لتفكيك لعبة قطار الموت، عقب حادث مميت توفيت فيه فتاة مراهقة.

 

وقال مدير المتنزه الترفيهي، هنريك راجبورج أولسن، لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الخميس، إن عملية التفكيك ستبدأ الأسبوع المقبل.

 

وتم إيقاف عمل لعبة قطار الموت "كوبرا" التي يبلغ طول قضبانها 400 متر، منذ الحادث الذي وقع في يوليو، عندما انفصلت فجأة العربة الأخيرة، ولقيت فتاة، 14 عاما، من كوبنهاجن حتفها، وأصيب فتى، 13 عاما.

 

وتعرضت رحلة اللعبة لحادث في عام 2008، حيث انفصلت أيضا في ذلك الوقت عربة من العربات، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص.


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