 طارق حامد: الهزيمة واردة في كرة القدم.. وكنا نستطيع الفوز بـ 3 أو 4 أهداف - بوابة الشروق
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طارق حامد: الهزيمة واردة في كرة القدم.. وكنا نستطيع الفوز بـ 3 أو 4 أهداف

محمد جلال
نشر في: الخميس 5 يناير 2023 - 10:55 م | آخر تحديث: الخميس 5 يناير 2023 - 10:55 م

أبدى طارق حامد، لاعب خط وسط فريق اتحاد دجة السعودي، حزنه بعد الهزيمة التي تلقاها فريقه أمام الهلال في ديربي الدوري السعودي.

وقال طارق حامد بعد المباراة: "لعبنا بجدية لكن أشكر اللاعبين والإدارة والجماهير، الخسارة واردة في كرة القدم وأمامنا 20 مباراة في الدوري".

وأضاف: "أكثر ما أغضبنا اليوم هو أن الجماهير غادرت حزينة ولكن هذه هي كرة القدم وأهم شيء عدم الاستسلام وواجهنا سوء توفيق غريب".

وأكمل: "الهدف لم يؤثر علينا وكنا في حالة تركيز شديد وكنا نحتاج للتوفيق فقط ولو كان هناك توفيق كنا نستطيع الفوز بـ3 أو 4 أهداف".


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