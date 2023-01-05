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أبدى طارق حامد، لاعب خط وسط فريق اتحاد دجة السعودي، حزنه بعد الهزيمة التي تلقاها فريقه أمام الهلال في ديربي الدوري السعودي.

وقال طارق حامد بعد المباراة: "لعبنا بجدية لكن أشكر اللاعبين والإدارة والجماهير، الخسارة واردة في كرة القدم وأمامنا 20 مباراة في الدوري".

وأضاف: "أكثر ما أغضبنا اليوم هو أن الجماهير غادرت حزينة ولكن هذه هي كرة القدم وأهم شيء عدم الاستسلام وواجهنا سوء توفيق غريب".

وأكمل: "الهدف لم يؤثر علينا وكنا في حالة تركيز شديد وكنا نحتاج للتوفيق فقط ولو كان هناك توفيق كنا نستطيع الفوز بـ3 أو 4 أهداف".