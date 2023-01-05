الدوسري أساسيا في تشكيل الهلال لمواجهة الاتحاد في الدوري السعودي

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أعلن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لنادي الهلال، التشكيل الذي سيخوض مواجهة اتحاد جدة مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويستضيف ملعب الملك عبدالله الدولي مواجهة كلاسيكو السعودية بين الهلال والاتحاد، والتي ستقام في السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري السعودي.

وجاء تشكيل الهلال لمواجهة اليوم كما يلي:

عبدالله المعيوف في حراسة المرمى

الدفاع: سعود عبدالحميد، على البليهي، جانج هيون سو، حمد اليامي

خط الوسط: جوستافو كويلار، محمد كنو، أندريه كاريلو

الهجوم: سالم الدوسري، إيجالو، ميشايل ديلجادو.