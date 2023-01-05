الشباب يسقط أمام الوحدة بثنائية ويهدر فرصة تصدر قمة الدوري السعودي

أهدر الشباب فرصة تصدر قمة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن)، بعدما خسر 1 / 2 أمام مضيفه الوحدة، اليوم الخميس، في المرحلة الثانية عشر للمسابقة.

وتجمد رصيد الشباب، الذي تلقى خسارته الثانية في المسابقة خلال الموسم الحالي، عند 25 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف النصر (المتصدر).

في المقابل، ارتفع رصيد الوحدة، الذي حقق فوزه الثالث في البطولة هذا الموسم، مقابل 3 تعادلات و5 هزائم إلى 12 نقطة في المركز الثاني عشر.

وبادر الشباب بالتسجيل عن طريق كارلوس جونيور في الدقيقة 15، قبل أن ينتفض الوحدة في الشوط الثاني، الذي شهد إحرازه هدفين جاءا بواسطة فيصل فجر وهزاع الغامدي في الدقيقتين 53 و64 على الترتيب.

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