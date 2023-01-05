غالبية الألمان يعتبرون الأوضاع المعيشية في بلادهم غير عادلة

كشفت نتائج استطلاع للرأي نُشِرَتْ اليوم الخميس، أن غالبية المواطنين في ألمانيا يعتبرون الأوضاع في بلادهم غير عادلة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه معهد "انفراتست ديامب" لصالح القناة الأولى بالتلفزيون الألماني، أن 36% فقط من المواطنين يعتبرون أن الأوضاع في الريف أقرب إلى العدالة.

في المقابل، رأى 58% من المواطنين أن الأوضاع المعيشية غير عادلة وذلك بزيادة بمقدار 13 نقطة مئوية مقارنة بالاستطلاع الذي أجراه المعهد في سبتمبر 2021 أي قبل اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.

واختلفت النظرة إلى الأوضاع باختلاف الدخل الشهري للمشاركين، إذ وصلت نسبة من يرون أن الأوضاع في ألمانيا غير عادلة إلى 73% بين الأشخاص الذين يصل صافي دخلهم إلى 1500 يورو شهريا، فيما وصلت هذه النسبة إلى 56% بين الأشخاص الذين يزيد صافي دخلهم عن 3500 يورو شهريا.

ومع ذلك، رصدت النتائج تفاؤلا مبدئيا لدى غالبية الألمان حيث توقع 62% من المشاركين أن عام 2023 سيكون عاما جيدا بالنسبة لهم بشكل شخصي، مقابل 23% توقعوا أن يكون العام 2023 عاما سيئا بالنسبة لهم بشكل شخصي.

واختلفت النظرة الإيجابية للعام باختلاف الدخل؛ إذ وصلت نسبة المتفائلين بعام جيد في 2023 بين الأشخاص الذين يزيد دخلهم الشهري عن 3500 يورو إلى 70% فيما تدنت هذه النسبة إلى 40% بين الأشخاص أصحاب الدخول الأقل (حتى 1500 يورو شهريا).