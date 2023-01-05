بعد 40 عاماً من أثر في براثن سجون الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت قوات الاحتلال سراح عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس، بعد أن أمضى 40 عاماً من السجن واعتبر أقدم سجين سياسي في العالم.

وفي الشارع قرب محطة حافلات، انزلت قوات الاحتلال الأسير، رغم انتظار عائلته في مكان آخر. ويونس، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، هو من سكان بلدة عارة في شمالي إسرائيل.

وأفراج عن الأسير الفلسطيني بشكل فيه تنكيل، فقد أنزلته القوات الإسرائيلية في الشارع وتركته قرب محطة للحافلات، قبل أن يتمكن عابرو سبيل من التعرف عليه والاتصال بعائلته، وفق هيئة الأسرى الفلسطينية.

وقالت الهيئة إن "عانق القائد البطل كريم يونس حريته بعد 4 عقود أمضاها في غياهب السجون"، مضيفة: "السلطات الإسرائيلية أفرجت عن الأسير كريم يونس بشكل مفاجئ وتركته وحيدا في منطقة رعنانا بالداخل المحتل، دون أن يتم إبلاغ أحد من أفراد عائلته، وذلك في محاولة لإفشال استقباله الحاشد".

وكان عشرات الفلسطينيين باستقباله حيث أطلقت الزغاريد احتفاء بالإفراج عنه.

واعتقلت القوات الإسرائيلية الأسير كريم يونس يوم 6 يناير سنة 1983، وحكمت عليه بالسجن المؤبد، حيث جرى تحديده لاحقا بمدة 40 عاما.

وفي عام 2013، وفي ذكرى اعتقال يونس الـ30 توفي والده دون أن يتمكن من وداعه، واستمرت والدته بزيارته رغم مرضها وكبر سنها، إلى أن توفيت قبل شهور من موعد الإفراج عنه، وذلك في الخامس من مايو 2022.

وفور الإفراج عنه توجه يونس إلى قبري والديه في عارة، وكانا رحلا خلال وجوده في السجن.

وقال يونس للصحفيين: "أمي مثل باقي أمهات الأسرى، وكانت سفيرة الأسرى دائما، وقد حملتها فوق طاقتها وحملتني في كل لحظة في عيونها وفي دموعها وفي وجدانها طيلة 40 عاما ولكن اختارت أن تراني من السماء".

وأشارت هيئة شؤون الأسرى إلى أن يونس "ابن بلدة عارة في الداخل اعتقل وهو على مقاعد الدراسة الجامعية في 6 يناير عام 1983، بعد أن وُجهت له تهمة "الانتماء إلى حركة فتح" المحظورة آنذاك، و"حيازة أسلحة بطريقة غير منظمة" و"قتل جندي إسرائيلي".

وأضافت: "خضع يونس لتحقيق قاس وطويل، وأصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في مدينة اللدّ (داخل إسرائيل) حكماً بحقه بـ"الإعدام شنقاً"، وبعد شهر عدلت عن قرارها فأصدرت حكماً بتخفيف العقوبة من الإعدام إلى السجن مدى الحياة، والذي حدد لاحقاً بأربعين عاماً".

وتابعت: "على مدار السنين الماضية رفض الاحتلال إطلاق سراح يونس كحال غيره من رفاقه الآخرين المعتقلين قبل اتفاقية أوسلو (بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993) أو ما يُطلق عليهم قدامى الأسرى والبالغ عددهم 25 أسيراً".

ووفقاً للهيئة: "رغم مرور العديد من صفقات التبادل والافراج، وكان آخرها الصفقة التي كانت من المفترض تطبيقها خلال مارس 2014 لإطلاق سراح أسرى الدفعة الرابعة، إلا أن حكومة الاحتلال تنصلت من الاتفاقيات وأبقت قدامى الأسرى ومنهم يونس في سجونها"

وأشارت الهيئة، إلى أنه "على الرغم من العقبات والصعوبات التي عاشها يونس طوال رحلة اعتقاله، إلا أنه تمكن من استكمال مسيرته التعليمية داخل معتقلات الاحتلال رغم أنف السجان"

وقالت: "كما أصدر يونس كتابين من داخل السجن ليقاوم بقلمه جريمة الاحتلال، أحدهما بعنوان (الواقع السياسي في إسرائيل) عام 1990، تحدث خلاله عن جميع الأحزاب السياسية الإسرائيلية، والثاني بعنوان (الصراع الأيديولوجي والتسوية) عام 1993".

وأضافت الهيئة: "وفي عام 2017 تم انتخاب كريم عضواً في اللجنة المركزية لحركة فتح (التي يتزعمها حاليا الرئيس الفلسطيني محمود عباس) في مؤتمرها السابع، وذلك بالتزامن مع خوض الأسرى معركة الحرية والكرامة لتحقيق مطالبهم المسلوبة".