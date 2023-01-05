طالبان: مقتل 8 أشخاص خلال مداهمات لمخابىء داعش في أفغانستان

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان ذبيح الله مجاهد، اليوم الخميس، أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم، وتم اعتقال سبعة آخرين في أعقاب عمليات مداهمة على مخابىء تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان.

وأوضح ذبيح الله - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- أنه تم اعتقال عدد آخر من المُشتبه بهم للتحقيق معهم.

وكان للأشخاص الذين لقوا مصرعهم دور رئيسي في الهجوم الدامي الذي استهدف أحد الفنادق بالعاصمة الأفغانية كابول في شهر ديسمبر الماضي، الأمر الذي أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا.

يُذكر أن تنظيم داعش الإرهابي كان قد أعلن مسئوليته عن الهجوم المذكور على الفندق، والذي يرتاده زوار أجانب في حي شهرنو، بالعاصمة الأفغانية كابول.