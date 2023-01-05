 الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 90 مليار دولار خلال الأسبوع المقبل - بوابة الشروق
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الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 90 مليار دولار خلال الأسبوع المقبل

وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية
دبلن (د ب أ)
نشر في: الخميس 5 يناير 2023 - 9:59 م | آخر تحديث: الخميس 5 يناير 2023 - 9:59 م

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل، بفئات ثلاث سنوات وعشر سنوات وثلاثين سنة، للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 90 مليار دولار.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل ثلاث سنوات بقيمة 40 مليار دولار، وسندات أجل 10 سنوات بقيمة 32 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجلها ثلاثين سنة بقيمة 18 مليار دولار.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات ذات الثلاث سنوات يوم الثلاثاء المقبل، وأجل عشر سنوات يوم الأربعاء، وأجل ثلاثين سنة يوم الخميس.

وباعت الوزارة في الشهر الماضي سندات بقيمة 90 مليار دولار على ثلاث شرائح، وهي سندات أجلها ثلاث سنوات بقيمة 40 مليار دولار، وسندات أجلها 10 سنوات بقيمة 32 مليار دولار، وسندات أجلها ثلاثين عاما بقيمة 18 مليار دولار.

وجاء الطلب على السندات ذات الثلاث سنوات أعلى قليلا من المتوسط وعلى السندات ذات العشر سنوات وذات الثلاثين عاما أقل من المتوسط.

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