غطاء بلاستيك يزعج كولر قبل مباراة الأهلي وإنبي

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بدا مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي منزعجا من أرضية ملعب المقاولون العرب قبل مواجهة إنبي، اليوم الخميس، في الدوري.

تفقد كولر أرضية الملعب أثناء إجراء لاعبي الفريقين لعمليات الإحماء، وفوجئ بوجود غطاء زجاجة بلاستيكية، التقطه، ليرميه خارج الملعب.

كما دخل المدرب السويسري في نقاش مع ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، لإبداء بعض الملاحظات على أرضية الملعب في منطقة حراسة المرمى.

وكان مارسيل كولر، قال إن ستاد القاهرة هو أفضل ملعب في مصر، مشيرا إلى أن إدارة الأهلي وعدته بإقامة جميع مباريات الفريق عليه مستقبلا.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 27 نقطة، بينما يقبع إنبي في المركز 14 برصيد 10 نقاط.