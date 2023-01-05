بولندا تستقبل 8 ملايين و918 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الخميس، أن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد بلغ 8 ملايين و918 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.



وأضافت الوكالة - حسبما ذكر (راديو بولندا) في نشرته باللغة الإنجليزية - أن نحو 27 ألفا ومائة لاجئ وصلوا من أوكرانيا أمس الأربعاء، فيما غادر نحو 30 ألفا و200 شخص عائدين إلى أوكرانيا، ليبلغ إجمالي العائدين أكثر من 7.1 مليون شخص.



يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.