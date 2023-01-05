البيت الأبيض: لا يمكن تأكيد التقارير الروسية بشأن تدمير نظام هيمارس الأمريكي في أوكرانيا

نفى البيت الأبيض وجود تأكيدات على التقارير التي تشير إلى أن الجيش الروسي دمر نظام مدفعية ثقيلة قدمته الولايات المتحدة يطلق عليه "هيمارس" لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي إن هناك مزاعم روسية بأنهم ضربوا نظام هيمارس، وردا على ذلك، ليس لدينا معلومات لتأكيد هذا التقرير.

وأضاف كيربي أن "الروس أصدروا تقارير مماثلة من قبل، مما يشير إلى أنها جزء من حملة التضليل التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في تقرير، نقلته صحيفة ذا هيل الأمريكية، أن الضربات الصاروخية والجوية التي شنت في شرق أوكرانيا دمرت "منحدرين لإطلاق أنظمة صاروخية متعددة الإطلاق أمريكية الصنع من طراز هيمارس.

وجاءت مزاعم الكرملين في أعقاب هجوم مدمر على قاعدة عسكرية روسية شرقي أوكرانيا، حيث قال مسؤولون روس إن 63 من جنودها على الأقل قتلوا بعد تعرضهم لإطلاق نار مما وصفوه بنظام هيمارس المقدم من الولايات المتحدة.

وأضاف المتحدث باسم البنتاجون إنهم "على علم بالتقارير لكنهم غير قادرين على تأكيد دقتها في الوقت الحالي".