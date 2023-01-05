روسيا تنشر منظومة تتصدى لهجمات المسيرات على منشآت الطاقة في البلاد

كشفت مؤسسة روستيخ الروسية، لإنتاج وتصدير المنتجات المدنية والعسكرية ذات التقنيات العالية عن أنها بدأت بنشر منظومات "سي إيه آر بي ـ في أس" المضادة للطائرات المسيرة في بعض منشآت إنتاج الوقود والطاقة في البلاد.

وقال أحد المسؤولين في روستيخ، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الخميس، إن المؤسسة بدأت بالفعل في نشر الدفعات الأولى من منظومات "سي إيه آر بي ـ في أس" في بعض منشآت الطاقة في روسيا من أجل التصدي للطائرات المسيرة الصغيرة، وحماية المنشآت الثابتة أو البنى التحتية أو الآليات المتحركة في البلاد".

وأشار إلى أن هذه المنظومة يمكنها رصد الطائرات المسيرة الصغيرة، وقطع اتصالها مع المشغل، وتعطيل منظومات الملاحة في تلك الطائرات، وشل حركتها، كما يمكنها تحديد مصادر إشارات أنظمة التوجيه التي تعمل مع منظومة "جي بي أس"، كما يمكنها السيطرة على الطائرات المسيرة التي يتم التحكم بها عبر شبكات "الواي فاي".

وحذر المسؤول الروسي من العواقب الوخيمة على المجالين العسكري والمدني بما فيها منشآت الطاقة والوقود في حال عدم التصدي لكل هجمات الطائرات المسيرة بمختلف أنواعها في البلاد، موضحا أن المنظومات الجديدة يمكنها رصد الطائرات المسيرة على مسافة تبلغ حوالي 3 كيلومتر، والتعامل معها بشكل سريع.