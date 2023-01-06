 زيلينسكي: اتفقنا مع كرواتيا لتعزيز الدفاع في بلادنا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زيلينسكي: اتفقنا مع كرواتيا لتعزيز الدفاع في بلادنا

أ ش أ
نشر في: الخميس 5 يناير 2023 - 11:11 م | آخر تحديث: الخميس 5 يناير 2023 - 11:11 م

اتفق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش على قرارات ملموسة لتعزيز الدفاع عن أوكرانيا وعقد مؤتمر دولي حول إزالة الألغام.

ونقلبت وكالة يوكرينفورم الأوكرانية عن زيلينسكي قوله عبر تويتر: "أجريت محادثة هادفة مع رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش لتهنئته على الانضمام إلى منطقة اليورو ومنطقة شنجن، واتفقنا على قرارات محددة لتعزيز دفاع أوكرانيا، وكذلك بشأن عقد مؤتمر دولي بشأن إزالة الألغام، وكذلك على دور كرواتيا في صيغة السلام".

وأعلنت كرواتيا، في وقت سابق، عزمها تخصيص ما يقرب من 3 ملايين يورو لشراء آلات إزالة الألغام لأوكرانيا.

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