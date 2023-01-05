أكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، اليوم الأربعاء، بأن المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة في أوكرانيا بحاجة ماسة إلى مزيد من الدعم لتجنب أزمة الغذاء ولذلك أطلقت المنظمة مبادرة بقيمة 15.5 مليون دولار لمساعدتهم.

وذكر موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، في بيان، أن المبادرة سيقوم بتمويلها الاتحاد الأوروبي، حيث سيساعد المشروع في الحفاظ على الإنتاج الزراعي في أوكرانيا، بعد أن أجبرت الحرب الروسية في فبراير من العام الماضي العديد من المنتجين الريفيين على تقليص أنشطتهم أو التخلي عنها وسط تدمير المحاصيل والمعدات الزراعية وتعطيل سلاسل الإمداد.

ووفقًا لمنظمة الفاو، يعتمد حوالي 13 مليون شخص يعيشون في المناطق الريفية على قطاع الزراعة في أوكرانيا.

وقال بيير فوتييه، رئيس مكتب منظمة الفاو في أوكرانيا: "إن شهادات الأفراد والعائلات الذين التقيت بهم خلال زياراتي للمناطق التي تم الوصول إليها حديثًا، تؤكد الحاجة الملحة للدعم الفوري لاستعادة قدرات أسرهم وتجنب الاعتماد على المساعدات الإنسانية".

وأوضحت "الفاو" أن السكان المحليين والنازحين في غرب أوكرانيا هم أيضًا من بين أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة على المدى القصير وسط تزايد انعدام الأمن الغذائي ومع استنفاد الناس لمدخراتهم.

وأشارت وكالة الأمم المتحدة إلى أنه في تقييم حديث على مستوى البلاد حول تأثير الحرب، قام واحد من كل أربعة من أصل 5200 مستطلع إما بتخفيض أو إيقاف الإنتاج الزراعي كنتيجة مباشرة للقتال المستمر.

وأوضحت الفاو أنه مع استمرار الصراع يجد عدد كبير من العائلات والأسر المزارعة والمنتجون الأفراد وغيرهم صعوبة متزايدة في مواصلة العمل.

وأكدت الوكالة أهمية حماية تلك الأسر من التدهور المتزايد في قدراتها الإنتاجية التي هي أساس قدرتهم على الصمود.