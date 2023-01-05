 إبراهيم عيسى: احتفالات رأس السنة عنوانا في مواجهة الفكر السلفي القاتم العنصري - بوابة الشروق
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إبراهيم عيسى: احتفالات رأس السنة عنوانا في مواجهة الفكر السلفي القاتم العنصري

الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى
الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى
خالد حسام الدين
نشر في: الخميس 5 يناير 2023 - 3:00 ص | آخر تحديث: الخميس 5 يناير 2023 - 3:00 ص

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن احتفالات المصريين برأس السنة الميلادية لها اعتبارات كثيرة، مؤكدا أن الاحتفالات في الأقاليم المصرية المختلفة كانت عنوانًا في مواجهة الفكر المتطرف السلفي القاتم العنصري الذي يحرم كل شيء.

وأضاف الاعلامي إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن نظرة السلفيين عن الاحتفال برأس السنة قاتمة وعنصرية، كما أن الفكر السلفي يعتبر الاحتفال بأنه جريمة دينية، لافتا إلى أن السلفيين ينزعجوا من الاحتفال بالمولد النبوي هو الآخر، حيث أن هذه التيارات يقدمون صورة سلبية وبعيدة عن الدين الإسلامي.

وأوضح الاعلامي إبراهيم عيسى، أن النظرة السلفية بها تضييق وتطرف وعداء للأديان الأخرى وأصحاب الديانات الأخرى، قائلا: "السلفيين ينسبون للدين ما ليس فيه، وعناصر السلفيين أسرى التعصب لمفاهيم مستورة عن الدين".

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