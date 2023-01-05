البيت الفني للمسرح يستقبل المشروعات المسرحية حتى منتصف فبراير

أعلن المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، فتح باب استقبال النصوص والمشروعات المسرحية الجديدة؛ لدراسة إنتاجها من خلال الفرق التابعة للبيت الفني للمسرح، وذلك حتى منتصف فبراير القادم.

وأوضح المخرج خالد جلال، أن لجنة القراءة في تشكيلها الجديد، ستتولى قراءة هذه النصوص وكتابة تقارير عنها، والتوصية بإنتاج المقبول منها من خلال إحدى فرق البيت.

ويتم تقديم النصوص والمشروعات المسرحية من الفرق والأفراد بمقر مكتب رئيس البيت الفني للمسرح في 27 شارع عبد الخالق ثروت بوسط البلد.