الداخلية يباغت الزمالك بهدف في الشوط الأول

سجل فريق الداخلية هدفاُ في الدقيقة 26 من الشوط الأول بمرمى الزمالك، لينهي به أول 45 دقيقة من مباراة الجولة الـ 12 من الدوري الممتاز، متقدما بهدف دون رد.

جاء تقدم الداخلية بهدف سمير فكري في الدقيقة 26، من خلال انفراد بمرمى محمد عواد بعد خطأ دفاعي من لاعبي الزمالك ليسجل في المرمى.

لم يقدم الزمالك مستوى جيد في الشوط الأول، حيث فشلت الحلول في الوصول لمرمى الداخلية، واكتفى لاعبو الأبيض بالسيطرة على الكرة.

وجاءت أبرز فرص الأبيض بتسديدة من حمزة المثلوثي بعد كرة مرتدة من الدفاع والحارس، وأيضا تهيئة رأسية من أكينيولا إلى سيد عبدالله الذي فشل في التسديد أمام المرمى بأمتار قليلة.