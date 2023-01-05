مرتضى منصور: عقوبة فيريرا ستلغى بسبب سب والدته

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علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على العقوبة الموقعة من رابطة الأندية المحترفة ضد المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، بعد غيابه عن المؤتمر الصحفي لمباراة أسوان الماضية.

وكانت رابطة الأندية المحترفة قد أعلنت أمس الأربعاء، تغريم المدرب البرتغالي فيريرا 20 ألف جنيه لعدم حضوره المؤتمر الصحفي بعد مباراة أسوان.

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: «الحكم المساعد في مباراة أسوان، قام بسب فيريرا بوالدته، وقدمنا شكوى لاتحاد الكرة في الساعات الماضية».

وتابع رئيس الزمالك: «وبعد نهاية المباراة، ذهب الحكم المساعد إلى فندق الزمالك بأسوان، لكي يترجى الجهاز الفني واللاعبين بعدم أخبري بما حدث».

وأتم: «سيتم إلغاء عقوبة فيريرا بسبب المؤتمر الصحفي، لأن رابطة الأندية علمت ما حدث من الحكم المساعد، والمدرب كان حزينًا بعد تعرض والدته للسب».