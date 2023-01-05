فيتنام تعزل نائبين لرئيس الوزراء في تحقيقات بالفساد

عزلت فيتنام نائبين لرئيس الوزراء في تحقيقات مطولة بفعل حملة للقضاء على الفساد وحماية شرعية الحزب الشيوعي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الجمعية الوطنية "البرلمان" صوتت بفصل نائب رئيس الوزراء فو دوك دام من منصبه، خلال جلسة خاصة بدأت اليوم الخميس وتستمر أربعة أيام.

كما تم التصويت بعزل فام بينه مينه الذي تولى المنصب أواخر عام 2013.

ولم يقدم البرلمان أسبابا لعزل المسؤولين البارزين.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، طلب رئيس الوزراء فام مينه تشينه من الجمعية الوطنية عزل مينه ودام بناء على طلبيهما، حسبما ذكر موقع "في إن إكسبريس" الالكتروني الإخباري.

ووافقت الجمعية الوطنية على عزل المسؤولين بأغلبية 476 نائبا من أصل 484 نائبا ، بينما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت.

كان مسؤولو الحزب قد عززوا الجهود في سبتمبر، من أجل دفع المسؤولين للاستقالة إذا ما تعرضوا للتوبيخ أو التأديب أو تم النظر إليهم على أنهم من أصحاب الكفاءة المتدنية.