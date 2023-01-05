فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل في مسرح 23 يوليو بالمحلة

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عن عرض الفيلم الكوميدي "نبيل الجميل أخصائي تجميل" بمسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى.

يأتي ذلك في إطار المرحلة السادسة من مشروع "سينما الشعب"، خلال شهر يناير الجاري، وتزامناً مع الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة 2023.

فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" بطولة النجم محمد هنيدي، ويشاركه باقة من النجوم، من بينهم: نور، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجي، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوي، مادلين طبر، شيما الشريف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعى.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حيث يجسد "هنيدي" شخصية دكتور تجميل يدعى "نبيل" وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.

وأعلن مسرح 23 يوليو بالمحلة، مواعيد الحفلات، كالتالي: 12و3 ظهرا في الفترة الصباحية، و6 و9 خلال الفترة المسائية، بسعر موحد للتذكرة هو 40 جنيها.