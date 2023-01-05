 أكبر عملية تسريح موظفين في تاريخها.. أمازون تعتزم شطب 18 ألف وظيفة - بوابة الشروق
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أكبر عملية تسريح موظفين في تاريخها.. أمازون تعتزم شطب 18 ألف وظيفة

واشنطن - د ب أ
نشر في: الخميس 5 يناير 2023 - 10:04 ص | آخر تحديث: الخميس 5 يناير 2023 - 10:04 ص

تعتزم شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة، أمازون دوت كوم، شطب أكثر من 18 ألف وظيفة، في أكبر عملية تسريح موظفين في تاريخها، وهو ما يمثل أحدث إشارة إلى تزايد حدة أزمة قطاع شركات التكنولوجيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الرئيس التنفيذي للشركة، أندي جيسي، كشف عن هذه الخطة في مذكرة للعاملين، وقال إنها جاءت عقب انتهاء وضع الخطة السنوية للشركة.

كانت التوقعات تشير إلى أن خطة شطب الوظائف التي بدأت في أمازون العام الماضي ستشمل حوالي 10 آلاف موظف فقط، قبل الكشف عن ارتفاع الرقم إلى 18 ألفا. وتتركز عملية شطب الوظائف على القطاع الإداري وبخاصة في مجال تجارة التجزئة ووظائف الموارد البشرية.

وقال جيسي: "واجهت أمازون أوضاعا اقتصادية صعبة وغامضة في الماضي، وسنظل نواجهها.. ستساعدنا هذه التغييرات (خفض الوظائف) في الاستفادة من الفرص المتاحة على المدى الطويل من خلال هيكل تكلفة أقوى".

وذكرت بلومبرج أنه رغم أن عملية تسريح الموظفين كانت تلوح في أفق أمازون منذ شهور بسبب اعترافها بالتوسع في عمليات التوظيف خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد التي شهدت طفرة في نشاط التجارة الإلكترونية على مستوى العالم، فإن الرقم الضخم للوظائف المنتظر شطبها يشير إلى أن الشركة تتوقع أوضاعا أصعب في المستقبل.

وتنضم أمازون بذلك إلى عدد من كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية التي قررت شطب آلاف الوظائف خلال الفترة الأخيرة.

وأعلنت شركة سيلزفورس أمس اعتزامها تسريح حوالي 10% من قوة المعل لديها وتقليص محفظتها العقارية.


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