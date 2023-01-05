الاجتماع السنوي للحكومة النمساوية يناقش وضع إمدادات الطاقة في المستقبل

تناقش الحكومة النمساوية برئاسة المستشار كارل نيهمر يوم الثلاثاء المقبل وضع إمدادات الطاقة في المستقبل في ظل العديد من الازمات الدولية والتأثيرات الخارجية.

وقال بيان للمستشارية النمساوية اليوم الخميس، إن الحكومة تعقد اجتماعها السنوي في بداية كل عام في ولاية النمسا السفلى، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع سوف يستعرض تداعيات العملية العسكرية في أوكرانيا وأزمات الطاقة والتضخم والركود الاقتصادي وسوق العمل، لافتا إلى أن الحكومة في العام الجديد ستركز على الاستفادة من خبرات الأعوام السابقة وتحصين الاقتصاد الوطني ضد الأزمات السابقة.

كما لفت البيان إلى أن الاجتماع سيتضمن التشاور مع الخبراء بشأن القضايا الاقتصادية والجيوسياسية وسياسة الطاقة وسوف يختتم بمؤتمر صحفي موسع.