تراجع الناتج الصناعي في البرازيل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وقلة الطلب

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تراجع الناتج الصناعي للبرازيل خلال نوفمبر الماضي للشهر الثالث على التوالي بسبب تداعيات أسعار الفائدة المرتفعة وتراجع الثقة مما قلص الطلب على القطاع.

وبحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء الصادرة اليوم الخميس تراجع الناتج الصناعي خلال نوفمبر الماضي بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون تراجعه بنسبة 0.2% شهريا.

في الوقت نفسه ارتفع الناتج الصناعي مقارنة بشهر نوفمبر الماضي بنسبة 0.9%.

وتعاني الصناعات البرازيلية خلال الشهور الأخيرة من ضغوط ارتفاع تكلفة الاقتراض واستمرار مشكلات سلاسل الإمداد العالمية.

ومن ناحيته أشار الرئيس البرازيلي الجديد لولا دا سيلفا إلى أن الشركات الحكومية ستلعب دورا أكبر في نمو الاقتصاد ومكافحة الفقر.

وفي المقابل يخشى بعض المحللين من أن تؤدي خطط لولا الخاصة بزيادة الإنفاق العام إلى ارتفاع جديد في معدل التضخم وإضعاف السياسة النقدية للبلاد.