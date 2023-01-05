مجلس الأمن الأوكراني يرفض إجراء أي مفاوضات مع روسيا

قال أمين مجلس الأمن والدفاع الأوكراني، ألكسي دانيلوف اليوم الخميس إن كييف ضد أي عملية للتفاوض مع روسيا، معلقا بذلك على اقتراح روسيا بإعلان وقف إطلاق نار مؤقت.



ووفقا لوكالة تاس الروسية للأنباء، قال دانيلوف لقناة "أوكرانيا-24" التليفزيونية: "لا مفاوضات معهم (موسكو)".



وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقف إطلاق النار على طول خط الجبهة الكامل بين الأطراف في أوكرانيا بمناسبة عطلة رأس السنة للأرثوذكس، في الفترة بين الساعة 00ر12 غدا الجمعة حتى الساعة 00ر24 بعد غد السبت.



وفي وقت لاحق، أمر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو بوقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة تبدأ من منتصف الليلة.



وفي وقت سابق، جدد بوتين تأكيده على ضرورة الاعتراف بالأراضي الأوكرانية التي تم ضمها لروسيا كشرط لإجراء مفاوضات مع الحكومة في كييف.



وبعد مكالمة هاتفية بين بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال الكرملين اليوم الخميس، "شدد فلاديمير بوتين مجددا على استعداد روسيا للحوار الجاد، شريطة أن تفي السلطات في كييف بالمطالب العامة المعروفة والمتكررة والأخذ في الحسبان الحقيقة الإقليمية الجديدة".



وبدورها تريد أوكرانيا، انسحاب القوات الروسية من كل أراضيها كشرط مسبق للمفاوضات.



وقال مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك، على تويتر اليوم الخميس إنه "يجب على روسيا أن ترحل عن الأراضي المحتلة، حينئذ فقط، سيكون هناك وقف لإطلاق نار مؤقت".



وقال إنه على عكس روسيا، "لم تهاجم أوكرانيا أراض أجنبية، ولم تقتل مدنيين".