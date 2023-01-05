 وزير ماليزي: اقتصاد البلاد على طريق قوي لجذب الاستثمار ذي النوعية الجيدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير ماليزي: اقتصاد البلاد على طريق قوي لجذب الاستثمار ذي النوعية الجيدة

(د ب أ)
نشر في: الخميس 5 يناير 2023 - 10:33 ص | آخر تحديث: الخميس 5 يناير 2023 - 10:33 ص


أكد وزير التجارة الدولية والصناعة في ماليزيا، تنكو ظفرول عبدالعزيز، أن اقتصاد بلاده يسير على طريق قوي لجذب الاستثمارات ذات النوعة الجيدة.

وأضاف الوزير في مقابلة مع شبكة تلفزيون "سي إن ب سي" صباح اليوم الخميس، أنه على الرغم من استمرار التحديات بسبب حالة الغموض الاقتصادي العالمي، يبشر تحرك الصين لإعادة فتح حدودها الأسبوع المقبل بالخير لماليزيا.

يشار إلى أن الصين هي أكبر شريك تجاري لماليزيا.

وأوضح الوزير: "هذه الخطوة ستساعد الصادرات واقتصادنا، محليا، وستساعد الجهود التي تركزعلى المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاعات الرئيسية، إلى جانب تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية."

وبحسب ما ذكره الوزير، من المتوقع أن تحقق ماليزيا معدل نمو في إجمالي الناتج المحلي بواقع 8 إلى 9 في المئة في عام 2022.

وتطرق ظفرول في المقابلة، التي أوردت تفاصيلها "وكالة الأنباء الوطنية الماليزية" (برناما)، إلى عدد من المخاوف التي قد تؤثر على آفاق النمو الاقتصادي العالمي، "بما في ذلك تشديد السياسات النقدية والمالية، والتوترات العالمية، مثل حرب أوكرانيا التي تعطل سلاسل التوريد، وكذلك قدرة المصدرين على تلبية المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة".

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