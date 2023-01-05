المنظمات غير الحكومية تخشى تأثير قرار إيطالي جديد بشأن سفن الإنقاذ على المهاجرين

أدانت مجموعة كبيرة من منظمات الإغاثة غير الحكومية اليوم الخميس، قرارا للحكومة الإيطالية يلزم سفن الإنقاذ العاملة في البحر الأبيض المتوسط بالعثور على ميناء بعد كل عملية إنقاذ على الفور.

وأوضحت 20 منظمة غير حكومية أن القواعد الجديدة تعني حدوث المزيد من الوفيات في البحر، حيث ستضطر السفن إلى تجاهل نداءات الاستغاثة الأخرى.

وبموجب القرار الجديد، سيتعين بدء إجراءات اللجوء على متن سفن الإنقاذ. وزاد هذا من صعوبة عمل طواقم الإنقاذ بحسب المنظمات.

وقد يواجه قباطين السفن الذين يتجاهلون القواعد الجديدة غرامات تصل إلى 50 ألف يورو (53 ألف دولار)، بالإضافة إلى مصادرة سفنهم.

وذكرت المنظمات أن القواعد الجديدة تنتهك القانون الدولي البحري وقوانين حقوق الإنسان والقانون الأوروبي.

ويأتي القرار بعد صراع طويل بين منظمات الإغاثة ومسؤولي الحكومة الإيطالية الذين يحاولون الحد من الهجرة غير الشرعية. وتتهم المنظمات السلطات الإيطالية بتخصيص موانئ بعيدة في محاولة لتأخير عملهم.

وتشير الحكومة الإيطالية إلى أن المنظمات تروج للهجرة غير الشرعية عبر عملها وتساعد مهربي البشر.

وأعلنت وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس)، أن أول تسعة شهور من العام الماضي شهدت محاولة 228 ألفا و240 شخصا دخول الاتحاد الأوروبي بطريقة غير شرعية، بما يزيد بنسبة 70% عن العدد في الفترة ذاتها من العام السابق عليه.