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قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الحكم أمين عمر سيتم تحويله لتحقيق نظرًا لما بادر منه، مشيرًا أن لجنة الحكام قررت عدم تكليفه بإدارة مباريات للفريق الأبيض حتى نهاية الموسم.

وكان أمين عمر قد أبدى اعتراضه من خلال حسابه الرسمي على «فيسبوك»، على العقوبات التي أصدرتها لجنة المسابقات ضد جماهير نادي الزمالك والجهاز الفني، بعد توجيه السباب إليه في مباراة أسوان الماضية.

وأضاف منصور في تصريحات لقناة ناديه: «بكره أمين عمر هيتحول لتحقيق غدًا، وهناك احتمال كبير لإيقاف الحكم 500%».

وتابع رئيس الزمالك: «حصل تواصل بين خالد الدرندلي ومسؤولي لجنة التحكيم، وتم أخبره بأنه سيكون مُعرض للإيقاف حال عدم حذف هذا المنشور في خلال نصف ساعة».

وأتم: «أمين عمر حذف البوست فعلا وعمره ما هيتكلم عن الزمالك تاني، ومش هتشوفوا تاني في مباريات لينا حتى نهاية الموسم الحالي».