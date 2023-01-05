الغرف التجارية: طرح شهادات بفائدة 25% يحفظ مدخرات المواطنين

أكد محمد المصري، نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن رفع سعر الفائدة من خلال طرح الشهادات الإدخارية بنسبة الـ25% كان متوقعًا منذ شهر ديسمبر الماضي، لافتا إلى أن هناك اقبال كبير جدًا على شراء هذه الشهادات.

وأضاف محمد المصري، خلال لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على شاشة "القاهرة والناس"، أن طرح شهادات إدخارية بفائدة الـ25% يعد صدمة كبيرة لرجال الأعمال، إلا أن رفع الفائدة منظور مريح للمواطنين للحفاظ على مدخراتهم، وزيادة الفائدة تجعل الكثير من المواطنين يقبلون بشكل كبير على شراء الشهادات الإدخارية من بنك مصر والبنك الأهلي المصري.

وأوضح محمد المصري، أن كل رفع سعر الفائدة قرار لجذب الأموال الساخنة، إلا أن هذه الأموال الآن توجهت للولايات المتحدة الأمريكية بسبب زيادة سعر الفائدة في أمريكا، مؤكدًا أن ضبط الاسعار يكون بضبط السلع في الأسواق والعرض والطلب.