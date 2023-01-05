برشلونة يتجاوز فريق درجة ثالثة بشق الأنفس ويتأهل إلى دور الـ 16 بكأس إسبانيا

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صعد فريق برشلونة إلى دور الستة عشر ببطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعدما حقق فوزا صعبا على فريق الدرجة الثالثة إنتر سيتي وتغلب عليه 4 / 3، مساء الأربعاء ضمن منافسات دور الـ 32 .

وافتتح رونالد أراوخو التسجيل لبرشلونة بعد ثلاث دقائق من بداية المباراة ثم تعادل إنتر سيتي بهدف سجله أوريول سولديفيلا في الدقيقة 59.

وتقدم برشلونة مجددا بهدف سجله عثمان ديمبلي في الدقيقة 66 ثم تعادل إنتر سيتي بالهدف الثاني لسولديفيلا في الدقيقة 74 .

وسجل رافينيا الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 77 لكن سولديفيلا أكمل ثلاثيته (هاتريك) وتعادل لإنتر سيتي في الدقيقة 86 لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 3 / 3 ويخوض الفريقان وقتا إضافيا.

ولعب أنسو فاتي دور البطولة في إنقاذ برشلونة من مفاجآت الكأس وسجل له هدف الفوز 4 / 3 في الدقيقة 104 .

كذلك تأهل ديبورتيفوو ألافيس إلى دور الستة عشر بالفوز على بلد الوليد 1 / صفر، وسجل مامادو سيلا ديالو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11، بينما شهدت الدقيقة الخامسة طرد زهير فضال من صفوف بلد الوليد.