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رئيس المجلس الأعلى الليبي: أوشكنا على إعلان خارطة طريق

صفاء عصام الدين
نشر في: الخميس 5 يناير 2023 - 1:08 م | آخر تحديث: الخميس 5 يناير 2023 - 1:08 م

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري: "إننا على وشك الإعلان عن خريطة طريق قريبًا من خلال المجلس الأعلى ومجلس النواب، وبرعاية أممية من الأمم المتحدة، والعمل على تحديد مدد واضحة لإجراء الانتخابات.

وتوجه المشري خلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب المصري، اليوم، بالشكر "لجمهورية مصر العربية قيادة وشعباً للوصول لتوافق على أساس دستوري".

وشدد على الجهد المصري لعقد لجان وجولات حوار للتوصل لوثيقة دستورية واضحة المعالم، تؤدي لقوانين انتخابية".

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبيةالتوافق على الوثيقة الدستورية باستنثناء نقطتين تتعلق بقوانين الانتخابات، موضحًا أن في حال عدم التوصل لتوافق بشأن هذه القوانين سيتم إحالتها لاستفتاء عام للشعب الليبي مصدر السلطات لوضع العربة على طريق الانتخابات.

وقال المشري "نؤكد أننا نسعى بكل وضوح أن نراعي مصالح الشعب الليبي المصدر الرئيسي للسلطات لانتخاب سلطة دستورية"، مضيفًا "نعمل بكل تجرد بعيدًا عن أي مصالح".


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