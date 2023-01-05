الصحة العالمية: تهديدات كورونا مستمرة خلال 2023

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، إنه على الرغم من التقدم الواضح الذي تم إحرازه، فإن تهديد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لايزال مستمرا.

وأشار إلى أنه لا تزال هناك تفاوتات كبيرة في الوصول إلى الفحوصات والعلاجات واللقاحات، وفي نهاية المطاف، يبقى كوفيد-19 فيروس يشكل خطراً على صحتنا واقتصاداتنا ومجتمعاتنا بشكل عام.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، أن العالم أصبح في وضع أفضل بكثير مما كان عليه قبل بضع سنوات بسبب تحسن الرعاية السريرية وتطور اللقاحات والعلاجات.

وسلط تيدروس أدهانوم، الضوء على الإعلان الذي أصدرته المنظمة يوم عيد الميلاد المجيد، والذي أفاد بأنها وافقت على إنتاج الدوائين المضادين للفيروسات، نيرماترلفير وريتونافير ما سيؤدي إلى زيادة الإنتاج والتوزيع، لا سيما في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وأعرب المدير العام للصحة العالمية، عن قلقه العميق إزاء الامتداد المكثف للمرض في أجزاء عديدة من العالم، لا سيما مع الانتشار السريع لمتغير جديد من الفيروس.

وأشار إلى الضغط المتزايد على الأنظمة الصحية، خاصة في المناطق معتدلة الحرارة من نصف الكرة الشمالي، حيث تنتشر أيضاً أمراض الجهاز التنفسي، بما في ذلك الإنفلونزا.

وأكد الدكتور تيدروس، عقد اجتماعات في الآونة الأخيرة بين وفود من المنظمة ومسؤولين وخبراء صينيين لمناقشة زيادة حالات المرض والاستشفاء في البلاد.

وأضاف: "نواصل مطالبة الصين بتقديم بيانات أكثر سرعة وانتظاماً وموثوقية حول حالات الاستشفاء والوفيات، فضلاً عن التسلسل الفيروسي بشكل أكثر شمولاً وفي الوقت الفعلي".

وأعرب عن قلق المنظمة إزاء المخاطر على الحياة في الصين، مؤكداً أهمية التحصين للحماية من الاستشفاء (أي الاحتياج لدخول المستشفيات بسبب الإصابة بالفيروس) والأمراض الشديدة والوفيات، خاصة لكبار السن، والذين يعانون من حالات طبية، وغيرهم ممن هم أكثر عرضة لخطر النتائج الوخيمة.