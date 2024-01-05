مصرف مورجان ستانلي يعتزم زيادة عدد موظفيه في باريس خلال عامين

يعتزم مصرف الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي زيادة عدد موظفيه في العاصمة الفرنسية باريس، بحيث يتراوح ما بين 500 إلى 550 موظفا، خلال العامين المقبلين، حسبما ذكر إيمانويل جولدستاين رئيس فرع البنك في فرنسا في تصريحات أوردتها صحيفة "ليز أيكو" الفرنسية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البنك رفع عدد موظفيه في العاصمة الفرنسية بواقع الضعف بالفعل منذ عام 2021، في إطار جهود البنك للتوافق مع ضوابط الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من عضوية التكتل.

وأضافت بلومبرج أن البنك يريد زيادة فريقه البحثي في باريس بحيث يصل إلى 130 شخصا بحلول نهاية عام 2025، مقابل نحو 100 موظف في الوقت الحالي.