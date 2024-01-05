مستشار وزير الصحة لشئون السكان: كل 10 سيدات ينجبن 28 طفلا

قال الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، إن انخفاض معدل الزيادة السكانية بنسبة 8% خلال العام الماضي أمر غير كافٍ.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مانشيت» الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، عبر شاشة «cbc»، مساء الجمعة، أنه يجب تحقيق التوازن بين معدل النمو السكاني ومعدل النمو الاقتصادي.



وتابع: «لكي يشعر المواطن بثمار التنمية الاقتصادية والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة، يجب التحكم بشكل أكبر في معدل النمو السكاني».



ولفت إلى أن كل عشر سيدات ينجبن 28 طفلا، موضحا أن المستهدف هو الوصول إلى معدل الإحلال، بحيث تكون كل عشر سيدات ينجبن 21 طفلا.



وأكد أن الدولة تحقق بالفعل طفرات في معدل النمو الاقتصادي، لكن معدلات النمو تتأثر بظروف خارجة عن إرادة الدولة مثل الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة وجائحة كورونا.