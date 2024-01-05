 مفوضية أممية: المطالبة بإعادة توطين الفلسطينيين انتهاك صارخ للقوانين الدولية - بوابة الشروق
الجمعة 5 يناير 2024 11:33 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

مفوضية أممية: المطالبة بإعادة توطين الفلسطينيين انتهاك صارخ للقوانين الدولية

القدس - معا
نشر في: الجمعة 5 يناير 2024 - 10:58 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 يناير 2024 - 10:58 ص

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن مطالبة عدد من كبار المسئولين الإسرائيليين، بإعادة توطين الفلسطينيين في قطاع غزة في دول أخرى هي انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

وكتبت المفوضية عبر حسابها في منصة "إكس" الخميس: "نشعر بقلق بالغ إزاء تصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين بشأن خطط نقل المدنيين من غزة إلى بلدان ثالثة".

وأضافت أن 85% من سكان قطاع غزة هم نازحون على المستوى الداخلي، ولهم الحق الكامل في العودة إلى منازلهم، مؤكدة حظر جميع القوانين الدولية للترحيل القسري للنازحين والأشخاص المحميين داخل الأراضي المحتلة أو ترحيلهم منها".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك