قال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الدكتور أحمد المجدلاني، إن الضفة الغربية تتعرض منذ السابع من أكتوبر إلى حصار جائر يشمل كل المدن والقرى الفلسطينية، لافتا إلى ارتفاع عدد الحواجز الأمنية ونقاط التفتيش من 69 إلى 636 حاجزا.

وأشار خلال مقابلة تلفزيونية مع «القاهرة الإخبارية» مساء الجمعة، إلى إغلاق جيش الاحتلال أغلب المدن والقرى بالضفة بالسواتر الترابية أو الكتل الأسمنتية والبوابات الحديدية، موضحا أن الانتقال بين القرى صار صعبا للغاية في ظل سيطرة جيش الاحتلال والمستوطنين على الطرق.

ولفت إلى انعكاس ممارسات سلطات الاحتلال على معاناة الضفة الغربية من الشلل الاقتصادي والتجاري وتعطل غالبية القطاع الصناعي والزراعي، ذاكرا أن زراعة الزيتون تشكل الأمن الغذائي لأكثر من 100 ألف أسرة بالضفة والتي لم تستطع سوى جني أقل من 40% من محصول الزيتون هذا الموسم.

وأكد استمرار «بلطجة الاحتلال» في السيطرة والاستحواذ على أموال الضرائب الفلسطينية، فضلا عن تراجع قدرة السلطة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها، مشيرا إلى تعطل وظائف 200 ألف عامل داخل الخط الأخضر منذ 3 أشهر، إضافة إلى توقف 60% من العاملين بالقطاع الخاص.

وأشار إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 38% بالضفة الغربية في حين تراجع الأداء الاقتصادي إلى أقل من النصف خلال نفس الفترة؛ نتيجة تراجع الإيرادات بنسبة تتراوح بين 40 إلى 60%.