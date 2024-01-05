القس أندريه زكي: أُصلي لأجل مرحلة جديدة في تاريخ بلادنا مليئة بالإنجازات

تقدم القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية، وهو ما يعكس ثقة الشعب بعد عشر سنوات من العطاء والعمل الجاد لأجل بلادنا العزيزة.



وأضاف زكي: "وإذ أهنئ الرئيس السيسي على هذه الثقة، أصلي لأجل مرحلة جديدة فى تاريخ بلادنا مليئة بالإنجازات ومواجهة التحديات لأجل حياة أفضل لكل المصريين".



كما وجه زكي، خلال كلمته بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد بقصر الدوبارة، التحية للشعب المصري الذي قدم مثالا مشرفا فى النزول للإدلاء بأصواتهم وممارسة استحقاقهم الدستوري، مدركين دورهم الوطني العظيم فى كتابة تاريخ بلادنا ونفخر أيضا بمشاركة جميع أطياف المصريين.