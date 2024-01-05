 القس أندريه زكي: أُصلي لأجل مرحلة جديدة في تاريخ بلادنا مليئة بالإنجازات - بوابة الشروق
الجمعة 5 يناير 2024 4:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

القس أندريه زكي: أُصلي لأجل مرحلة جديدة في تاريخ بلادنا مليئة بالإنجازات

علي كمال
نشر في: الجمعة 5 يناير 2024 - 4:20 م | آخر تحديث: الجمعة 5 يناير 2024 - 4:20 م
تقدم القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية، وهو ما يعكس ثقة الشعب بعد عشر سنوات من العطاء والعمل الجاد لأجل بلادنا العزيزة.

وأضاف زكي: "وإذ أهنئ الرئيس السيسي على هذه الثقة، أصلي لأجل مرحلة جديدة فى تاريخ بلادنا مليئة بالإنجازات ومواجهة التحديات لأجل حياة أفضل لكل المصريين".

كما وجه زكي، خلال كلمته بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد بقصر الدوبارة، التحية للشعب المصري الذي قدم مثالا مشرفا فى النزول للإدلاء بأصواتهم وممارسة استحقاقهم الدستوري، مدركين دورهم الوطني العظيم فى كتابة تاريخ بلادنا ونفخر أيضا بمشاركة جميع أطياف المصريين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك