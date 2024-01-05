إعلام عبري: تحقيق مع ضابط إسرائيلي بتهمة ارتكاب مخالفات جنسية

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم"، اليوم الجمعة، عن فتح تحقيق مع ضابط في إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، للاشتباه في ارتكابه "مخالفات جنسية" ضد جندية.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن التحقيق "لا يزال في مراحله الأولى"، مشيرة إلى استجواب الضابط المشتبه به فقط، دون اعتقاله.

وأضافت أنه "من المتوقع أن ينظر قادة الضابط في إيقافه خلال الأيام المقبلة"، وفقا لوكالة الأناضول.

ونقلت الصحيفة فحوى رسالة وجهها مدير إذاعة الجيش الإسرائيلي داني زاكين، لموظفي الإذاعة، جاء فيها "أفيد بأن ضابطا في المحطة تأخر للتحقيق معه للاشتباه في ارتكابه ممارسات غير لائقة ضد جندية".

وأضاف مدير الإذاعة، "بطبيعة الحال، في مثل هكذا قضية حساسة، يتم إجراء التحقيقات وما يرتبط بها من إجراءات خلف الكواليس (أي سرا)، ومن الأفضل عدم نشر شائعات أو تكهنات لا أساس لها من الصحة"، بحسب المصدر ذاته.

وتابع: "أنا وموظفو المحطة المعنيون نساعد شرطة التحقيقات العسكرية في التحقيق".

وذكر أنه "منذ اللحظة الأولى، تتلقى الجندية (الضحية) الدعم الكامل".

وفي السياق، نوه زاكين، إلى أنه في الوقت ذاته وخلال هذه المرحلة من التحقيقات، "يجب التأكيد على أن كل شخص، بما في ذلك الضابط، يتمتع بمبدأ افتراض البراءة حتى يتم البت في المسألة (إصدار الحكم)".

ولم تكشف الصحيفة أو أي من مسئولي الإذاعة، تفاصيل إضافية حول هوية الجندي المتهم أو ملابسات الواقعة، حتى مساء الجمعة.

وتأتي هذه التقارير بينما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، استدعى من أجلها الآلاف من جنود الاحتياط وغيرهم من العسكريين.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حتى الجمعة، "22 ألفا و600 شهيد و57 ألفا و910 إصابات معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.