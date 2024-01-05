الهلال يرفض الصفقات الآسيوية ويبحث عن بديل قوي لنيمار

أكدت تقارير صحفية سعودية، أن نادي الهلال استبعد فكرة التعاقد مع لاعب آسيوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشفت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، نقلًا عن مصادرها، أن إدارة الهلال لم تجد ما تبحث عنه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية في السوق الآسيوية.

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة تعد بمثابة قرار مفاجئ لمشجعي الهلال، حيث كانت هناك توقعات بأن يجري التعاقد مع لاعب آسيوي لتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، ومع ذلك، فقد اتُخذ قرار استبعاد هذا الاحتمال.

وفي سياق متصل، أكدت الصحيفة أن إدارة الهلال قررت تعويض غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا، بالتعاقد مع صفقة جديدة من أجل تدعيم الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وكان نيمار قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر الماضي خلال مشاركته رفقة منتخب بلاده أمام الأوروجواي بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.