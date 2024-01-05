الإحصاء الدنماركية: ارتفاع حالات إفلاس الشركات العام الماضي

أفلست المزيد من الشركات الدنماركية، العام الماضي، أكثر من أي وقت عقب الأزمة المالية العالمية، فيما عانى قطاع الإنشاء على وجه الخصوص من معدلات الفائدة العالية.

وقالت هيئة الإحصاء الدنماركية، اليوم الجمعة، إن البلاد سجلت 3078 إفلاسا بين الشركات العاملة في 2023 وهو أعلى معدل خلال 13 عاما وزيادة بنسبة 6ر8% عن عام سابق.

ويغطي الإجراء الشركات العاملة مما يعني أن لديها موظفين أو لديها عائد بأكثر من مليون كرونه (150 ألف دولار).

ويعزى للإنشاء والتجارة 45% من عمليات الإفلاس بحسب البيانات.

ومن ناحية أخرى، تعاني الشركات بشكل عام من زيادة التكاليف وتراجع الطلب، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.