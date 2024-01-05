السكة الحديد الألمانية تغلق ممرات قطارات كثيفة الحركة لإجراء إصلاحات

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من المقرر غلق اثنين من أكثر ممرات القطارات ازدحاما بالحركة في غرب ألمانيا لعدة أسابيع اعتبارا من مساء اليوم الجمعة، للسماح بأعمال إصلاح وصيانة ضرورية.

واعتبارا من مساء اليوم الجمعة الساعة 9 مساء (2000 بتوقيت جرينتش)، سوف تغلق شركة "دويتشه بان"المشغلة للقطارات الألمانية الخط من إيس عبر بوخوم إلى دورتموند لسبعة أسابيع.

وقالت دويتشه بان في بيان صحفي، إنها تستثمر 3ر4 مليون يورو (7ر4 مليون دولار) حول بوخوم لاستبدال وتحديث القضبان والنقاط وخطوط الكهرباء .

وأضافت الشركة أن أغلب قطارات المسافات الطويلة سوف يتم تحويلها من دورتموند عبر جيلسنكيرشن إلى إيسن وهو مسار سوف يستغرق نحو 10 دقائق إضافية.

في نهر الراين السفلي، سوف يتم تحديث الخط بين أوبرهاوزن وإيمريش بشكل شامل من أجل حركة الشحن الدولية. وسيستمر إغلاق المسار بين أوبرهاوزن وفيسيل وإيمريش لمدة أسبوعين.

وسوف يعاد تغيير مسار خدمات المسافات الطويلة، مثل خدمة أمستردام-فرانكفورت عالية السرعة، وسيتم إلغاء التوقف في أرنهيم وأوبرهاوزن ودويسبورج ودوسلدورف.