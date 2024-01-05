العراق: قصف الولايات المتحدة قاعدة الحشد الشعبي عمل إجرامي ينتهك السيادة الوطنية

قال مستشار رئيس الوزراء العراقي، حسين علاوي، إن حادث قصف قاعدة الحشد الشعبي -أحد المقرات الأمنية- في العاصمة بغداد؛ «عملية إجرامية تنتهك السيادة الوطنية العراقية».

وفي وقت سابق، حمل المتحدث العسكري باسم الجيش العراقي، اللواء يحيى رسول، التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة؛ مسؤولية الهجوم «غير المبرر» الذي استهدف أحد المقرات الأمنية ببغداد، قائلا إنه يشكل «انتهاكا صارخا لسيادة العراق والعلاقات مع التحالف».

وأضاف «علاوي» خلال تصريحات لـ «العربية» الجمعة، أن اللواء «12» من قوات الحشد الشعبي يعمل ضمن سياق القوات الأمنية العراقية التي تخضع لإشراف القائد العام للقوات المسلحة، نافيا اتهامات التحالف الدولي بمشاركته في عمليات تستهدف قواتها بالعراق وسوريا.

وأكد أن الحكومة العراقية تعمل على مواجهة وتحييد المجموعات والميليشيات التي تستهدف القواعد العسكرية العراقية المحتضنة لبعثات التحالف الدولي، وذلك عبر المسار السياسي والأمني، متابعا أن: «ما حدث من استهداف شأنه أن يقوض العلاقات بين الجيش العراقي والتحالف الدولي».

وأوضح أن الهجمات على قوات التحالف الدولي بالعراق؛ تعد أحد تجليات انعكاسات الحرب الإسرائيلية الغاشمة تجاه الأشقاء في فلسطين بقطاع غزة، لافتا إلى عدم اكتمال المفاوضات مع الجانب الأمريكي بشأن إنهاء عمل قوات التحالف الدولي والرحيل عن العراق لا سيما بعد القضاء على تنظيم داعش.