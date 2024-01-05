اليمن: مقتل قائد عسكري بارز في مواجهات مع الحوثيين

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الجمعة، مقتل قائد عسكري بارز في مواجهات مع مسلحي جماعة الحوثيين.

وأفاد بيان صادر عن الجيش، بأن "محافظة مأرب شهدت اليوم الجمعة، تشييع جثمان الشهيد البطل العميد ناصر بن علي عايض مساعد قائد اللواء 125 مشاة".

وأضاف البيان أن "عايض استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني، ليلتحق بأربعة من أبنائه الأبطال الذين سبقوه بالشهادة في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب تنظيم جماعة الحوثي المدعومة من إيران".

وأشاد قائد اللواء 125 مشاة العميد الركن محسن الحرملي "بمناقب عايض وتضحياته الوطنية الخالية"، مؤكداً أن "الفقيد رمز وطني وقدوة في النضال والتضحية في سبيل الدفاع عن الوطن، وأن رحيله خسارة كبيرة على القوات المسلحة والوطن عموماً"، حسب البيان.

ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل بشأن ملابسات مقتل القائد العسكري، كما لم يعلق الحوثيون على ذلك.

يأتي مقتل القائد، رغم استمرار حالة التهدئة في مختلف جبهات اليمن، ضمن المساعي الدولية الرامية إلى وقف شامل لإطلاق النار وتحسين المعيشة في البلاد.