برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لخروج جامعة أسيوط من التصنيف العربي للجامعات المصرية

تقدمت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو لجنة الإدارة المحلية ولجنة القيم، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي عن خروج جامعة أسيوط من التصنيف العربي للجامعات المصرية.

وتساءلت النائبة سناء السعيد في طلبها: "أعلن وزير التعليم العالي إدراج 28 جامعة مصرية في النسخة الأولى للتصنيف العربي للجامعات العربية ليس من ضمنهم جامعة أسيوط، فما هو السبب وراء ذلك؟".

يشار إلى أن تصنيف الجامعات العربية يعتمد على 4 مؤشرات رئيسية، وهي: جودة التعليم والتعلم، وتميز أعضاء هيئة التدريس بنسبة 30% والبحث العلمي 30%، والريادة والابتكار 20% والتعاون الدولي، وخدمة المجتمع 20% وخلق مُعامل تأثير عربي.