كيف ستبدو العلاقات بين أمريكا وكوريا الشمالية في 2024؟

تشغل قضية كوريا الشمالية حيزا ملحوظا في جدول أعمال الإدارة الأمريكية الحالية، وسط تكرار التجارب الصاروخية من جانب بيونج يانج دون سقف واضح لما يمكن أن تؤول إليه التطورات بين الجانبين.



ويقول الباحث دانيال ديبيتريس في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست، إن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تبدآن من خط أساس منخفض لدرجة أنه حتى التغييرات الصغيرة التدريجية بعيدا عن حافة الهاوية ستكون خطوة كبيرة إلى الأمام. ولسوء الحظ، من المرجح أن يسود الوضع الراهن على مدار العام.



ويرى ديبيتريس أنه من الصعب النظر إلى شبه الجزيرة الكورية واستنتاج أن مشكلة واشنطن الدائمة مع كوريا الشمالية ستكون أقل أهمية في نهاية عام 2024 مما هي عليه اليوم.



وكان العام السابق واحدا من أكثر الأعوام إحباطا على الإطلاق، وهو بعيد كل البعد عن الوقت الذي كان فيه المسؤولون الأمريكيون والكوريون الشماليون يتحدثون مع بعضهم البعض حول اتفاق دبلوماسي محتمل بشأن برنامج بيونج يانج النووي والوضع العام بين بلديهما.



وضاعف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون من ردعه النووي وأمر بتوسيع ترسانة بيونج يانج مرة أخرى خلال اجتماع اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الثامن هذا الأسبوع.



وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي لم يكن لها وجود على الأراضي الكورية الشمالية منذ طردها في عام 2009، بأنه من المرجح أن يكون مفاعل الماء الخفيف في مجمع يونجبيون النووي جاهزا للعمل بحلول هذا الصيف، مما يمنح كيم طريقة أخرى لإنتاج البلوتونيوم.



والعلاقات بين الكوريتين في حالة ركود، حيث انقلبت سياسة الحوار التي انتهجها رئيس كوريا الجنوبية السابق مون جاي إن بسبب تصرفات كوريا الشمالية ونفور الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول من القيام بعكس ما فعله سلفه. ويقول ديبيتريس إن الاتفاق العسكري بين الكوريتين لعام 2018 الذي تم تصميمه للحد من الحسابات الخاطئة على طول المنطقة منزوعة السلاح هو الآن نتيجة ثانوية لحقبة قديمة.



لذلك يبدأ عام 2024 في مزاج محبط بشكل خاص. ويقدر جهاز الاستخبارات الوطني في كوريا الجنوبية أنه من المرجح أن يثير الكوريون الشماليون المتاعب مع توجه الكوريين الجنوبيين والأمريكيين إلى صناديق الاقتراع هذا العام. ويبث كيم جونج أون نواياه لتسريع حملة التحديث العسكري لكوريا الشمالية، مع التركيز على الانتهاء من النشر التشغيلي للصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تعمل بالوقود الصلب، ونشر المزيد من الأقمار الاصطناعية العسكرية وتعزيز تكنولوجيا الغواصات بهدف نهائي يتمثل في إقران الصواريخ المسلحة نوويا بها، الأمر الذي من شأنه أن يوفر لبيونج يانج خيارا آخر بجعل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في خطر.



ويدرك الرئيس يون جيدا كل هذه التطورات، وقد تخلى إلى حد كبير عن الدبلوماسية، ويوسع العلاقات الأمنية الثنائية مع اليابان، ويسعى إلى دمج قدرات سول التقليدية مع مظلة واشنطن النووية.



ويقول ديبيتريس: "لكي أكون صريحا، فإن أي شخص يأمل في حدوث معجزة في شبه الجزيرة الكورية يحتاج إلى فحص قواه العقلية". وتبدأ الولايات المتحدة وكوريا الشمالية من خط أساس منخفض لدرجة أنه حتى التغييرات الصغيرة التدريجية بعيدا عن حافة الهاوية ستكون خطوة كبيرة إلى الأمام. ولسوء الحظ، من المرجح أن يسود الوضع الراهن على مدار العام.



وستواصل الولايات المتحدة إجراء مناورات مع الجيشين الكوري الجنوبي والياباني، على الصعيدين الثنائي والثلاثي، لإرسال رسالة إلى بيونج يانج مفادها أن خطابها وأفعالها تسبب مشاكل أكثر مما تستحق. وفي المقابل، سوف تستشهد كوريا الشمالية بالعلاقات المتنامية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان كمبرر لتعزيز قدرتها العسكرية، والمضي قدما في جدول اختبارات الصواريخ، وتعميق شراكاتها الوثيقة مع روسيا والصين كثقل موازن.



ويرى ديبيتريس أنه بسبب انشغال بايدن بحملة إعادة انتخابه، فإنه سيتعامل مع استراتيجيته في كوريا الشمالية بدون مخاطرة، "حتى لو كان اللعب بأمان يرقى إلى مستوى تصريحات إدارته المبتذلة عديمة الفائدة حول سيناريو نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية الذي لم يعد واقعيا منذ أكثر من عقد".



ويخلص ديبيتريس إلى أن أفضل ما يمكن أن تأمله الولايات المتحدة في العام الجديد هو عدم جعل الأمور أسوأ. ويعني هذا عدم المبالغة في رد الفعل على التجارب الصاروخية الكورية الشمالية، والاعتراف بأنها الطرف الأقوى بكثير في النزاع، وفهم أنه على الرغم من كل خطابه الذي ينفث النار، فإن كيم جونج أون مهووس بالأنانية، ومع ذلك فهو شخص عقلاني.