علق المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، سامويل وريبرج، على اغتيال حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، في قصف استهدف مبنى بالضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت مساء الثلاثاء.
وقال خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الجمعة: «ليس لدينا معلومات بنسبة 100% من المسئول عن الهجوم ضد العاروري، ولكن بشكل عام نحن نرى أن إسرائيل لديها المسئولية والحق في الدفاع عن النفس ضد الهجمات التي أعلن قادة حماس عن عزمهم تكرارها مرات أخرى».
وتابع: «على إسرائيل حماية نفسها ضد هذه الهجمات، ونحن نعتبر العاروري شخصية إرهابية وأحد المسئولين المركزيين للهجمات الإرهابية على إسرائيل في السابع من أكتوبر» حسب قوله، لافتا إلى زيارة مسئولين أمريكيين إلى لبنان لبحث الأوضاع مع الحكومة في لبنان حيال هذا الأمر.
وعلى صعيد هجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية المتجهة إلى دولة الاحتلال، قال إن الهجمات تستهدف في المقام «المجتمع الدولي -ليس إسرائيل- هناك أكثر من 40 دولة تتعرض لمثل هذه العمليات»، مشيرا إلى مشاركة 13 دولة ضمن تحالف «حارس الازدهار» بالأحمر الأحمر؛ لحماية حركة التجارة العالمية.
وأضاف أن استمرار هجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية من شأنها أن تنعكس على الأداء الاقتصادي بارتفاع مستويات التضخم وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، زاعما أن «هجمات الحوثيين تؤثر سلبا على المساعدات الإنسانية للفلسطينيين».