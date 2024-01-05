علق المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، سامويل وريبرج، على اغتيال حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ‏نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، في قصف استهدف مبنى بالضاحية الجنوبية في ‏العاصمة اللبنانية بيروت مساء الثلاثاء.‏

وقال خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الجمعة: «ليس لدينا معلومات بنسبة 100% من المسئول عن ‏الهجوم ضد العاروري، ولكن بشكل عام نحن نرى أن إسرائيل لديها المسئولية والحق في الدفاع عن النفس ضد ‏الهجمات التي أعلن قادة حماس عن عزمهم تكرارها مرات أخرى».‏

وتابع: «على إسرائيل حماية نفسها ضد هذه الهجمات، ونحن نعتبر العاروري شخصية إرهابية وأحد المسئولين ‏المركزيين للهجمات الإرهابية على إسرائيل في السابع من أكتوبر» حسب قوله، لافتا إلى زيارة مسئولين أمريكيين إلى ‏لبنان لبحث الأوضاع مع الحكومة في لبنان حيال هذا الأمر.‏

وعلى صعيد هجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية المتجهة إلى دولة الاحتلال، قال إن الهجمات تستهدف في ‏المقام «المجتمع الدولي -ليس إسرائيل- هناك أكثر من 40 دولة تتعرض لمثل هذه العمليات»، مشيرا إلى مشاركة 13 ‏دولة ضمن تحالف «حارس الازدهار» بالأحمر الأحمر؛ لحماية حركة التجارة العالمية.‏

وأضاف أن استمرار هجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية من شأنها أن تنعكس على الأداء الاقتصادي بارتفاع ‏مستويات التضخم وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، زاعما أن «هجمات الحوثيين تؤثر سلبا على المساعدات ‏الإنسانية للفلسطينيين».‏